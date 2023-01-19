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1 час назад

Палеонтологи обнаружили в Индии 92 гнезда динозавров, напоминающие птичьи

Газета.Ru

Ученые обнаружили 256 яиц динозавров в 92 гнездах на территории Индии. Статья об этом опубликована в PLOS One. Формация Ламета, расположенная в долине Нармада в центральной Индии, богата окаменелыми скелетами и яйцами динозавров позднего мелового периода.

Палеонтологи обнаружили в Индии гнезда динозавров
Фото: Dhiman et alDhiman et al

Теперь ученые обнаружили здесь 92 места гнездования, содержащие в общей сложности 256 ископаемых яиц титанозавров, которые были гигантскими травоядными ящерами с длинными хвостами и шеями.

Авторы идентифицировали шесть различных видов яиц (оовидов), что свидетельствует о более высоком разнообразии титанозавров, чем представлено найденными скелетными остатками этого региона. Основываясь на расположении гнезд, ученые сделали вывод, что эти динозавры закапывали свои яйца в неглубокие ямы, как современные крокодилы.

Определенные патологии, обнаруженные в яйцах, такие как редкий случай "яйца в яйце", указывают на то, что зауроподы-титанозавры имели репродуктивную физиологию, аналогичную физиологии птиц, и, возможно, откладывали яйца последовательно, как это наблюдается у них же.

Наличие множества гнезд в одном и том же районе предполагает, что эти динозавры вели колониальное гнездование, как и многие современные птицы. Но малое расстояние между гнездами оставляло мало места для взрослых динозавров, подтверждая идею о том, что взрослые оставляли вылупившихся детенышей (новорожденных) на произвол судьбы. Авторы считают, что их выводы позволяют во многом реконструировать репродуктивные привычки титанозавров и динозавров в целом.

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