Биологи сделали открытие о мозговых извилинах у некоторых людей

Биологи Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что чрезмерное складывание мозговых извилин у некоторых людей обусловлено генетически. С результатами исследования можно ознакомиться на сайте вуза.
В рамках научной работы исследователи провели геномный анализ и изучили данные около 10 тысяч человек. У каждого из них в семье за последние десятилетие возникали детские болезни, которые связаны с головным мозгом.
Сотрудники вуза рассказали, что нашли в выборке четыре семьи с состоянием, которое называют полимикрогирией. При нем в мозге слишком много извилин и они тесно упакованы, пояснили американские ученые.
Они выяснили, что у каждого представителя из указанных семей в геноме была найдена особая мутация — трансмембранный белок 161B (TMEM161B). Эта мутация продуцирует белок с неизвестным ранее воздействием на поверхность клеток.