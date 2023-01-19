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1 час назад

Американские биологи установили причину чрезмерного складывания мозговых извилин у некоторых людей

runews24.ru

Биологи Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что чрезмерное складывание мозговых извилин у некоторых людей обусловлено генетически. С результатами исследования можно ознакомиться на сайте вуза.

Биологи сделали открытие о мозговых извилинах у некоторых людей
Фото: Открытые источникиОткрытые источники

В рамках научной работы исследователи провели геномный анализ и изучили данные около 10 тысяч человек. У каждого из них в семье за последние десятилетие возникали детские болезни, которые связаны с головным мозгом.

Сотрудники вуза рассказали, что нашли в выборке четыре семьи с состоянием, которое называют полимикрогирией. При нем в мозге слишком много извилин и они тесно упакованы, пояснили американские ученые.

Они выяснили, что у каждого представителя из указанных семей в геноме была найдена особая мутация — трансмембранный белок 161B (TMEM161B). Эта мутация продуцирует белок с неизвестным ранее воздействием на поверхность клеток.

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