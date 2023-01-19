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1 час назад

Microsoft прекратит продажу Windows 10

Lenta.ruиещё 3

Microsoft назвала дату окончания продаж устаревшей Windows. Об этом сообщает издание PCWorld.

Microsoft прекратит продажу Windows 10
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Журналисты тематического медиа обратили внимание на обновление страниц на сайте Microsoft, посвященных Windows 10 Home, Pro и Workstation. Согласно уведомлению, американская корпорация прекратит продавать лицензию на популярную ОС 31 января.

Несмотря на то, что компания перестанет распространять платные лицензии на Windows 10, операционная система продолжит получать обновления в течение определенного периода времени.

«Windows 10 по-прежнему будет поддерживаться обновлениями безопасности, которые помогут защитить ваш компьютер от вирусов, шпионских программ и других вредоносных программ до 14 октября 2025 года», — подчеркнули в компании.

Специалисты издания отметили, что подобный шаг Microsoft означает, что в компании не хотят, чтобы потребители пользовались устаревшей ОС.

«Естественно, Microsoft будет рекомендовать вам покупать лицензии Windows 11», — заявили авторы.

При этом платные лицензии на Windows 10 будут доступны для покупки на различных торговых площадках.

Первая версия Windows 10 вышла 29 июля 2015 года. 5 октября 2021 года Microsoft выпустила Windows 11.

В ноябре специалисты агентства Statcounter заявили, что актуальной операционной системой от Microsoft пользуются 15,44 процента владельцев ПК. При этом доля устаревшей Windows 10 составляет 71,29 процента.

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