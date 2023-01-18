Владельцы Pixel 7 пожаловались на частые баги и зависания в YouTube

Пользователи Google Pixel 7 столкнулись с багом, при котором смартфон блокируется или зависает во время просмотра видео на YouTube. Об этом сообщает портал 9to5google.

Отмечается, что проблема возникает при попытке свернуть или закрыть приложение YouTube и YouTube TV во время просмотра видео в полноэкранном режиме. Согласно жалобам, Pixel 7 и 7 Pro в этот момент зависают, картинка становится статичной, а экран перестает реагировать на касания. При этом аудиодорожка продолжает воспроизводиться. Причем в некоторых случаях смартфоны перестают реагировать даже на кнопки регулировки громкости и блокировки.