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44 минуты назад

Это планшет? Нет, это смартфон. Представлен Tecno Phantom Vision со складным 10-дюймовым экраном

Ferra.ruиещё 1

Компания Tecno представила достаточно необычный смартфон — Phantom Vision V.

Представлен Tecno Phantom Vision со складным 10-дюймовым экраном
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Устройство получило складной корпус, который в сложенном виде помещается в карман. При этом в разложенном состоянии он способен заменить планшет. Не в последнюю очередь за счёт использования 10,1-дюймового внутреннего дисплея.

Внутренний и внешний экраны представляют собой единое целое. Поэтому когда смартфон находится в сложенном состоянии, его часть находится снаружи, а когда девайс полностью разложен, вся поверхность экрана оказывается внутри.

Ferra.ru

По словам представителей Tecno, дисплей новинки состоит из 11 функциональных слоев, что придает ему гибкость и прочность. Корпус же смартфона изготовлен из титана «аэрокосмического класса», делая его очень прочным и лёгким.

К сожалению, в Tecno не рассказали, планируется ли серийное производство Phantom Vision V или же аппарат так и останется в качестве концепта.

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