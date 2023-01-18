Орбиту МКС подняли на 1,6 километров

Орбиту Международной космической станции подняли, чтобы создать баллистические условия для отстыковки космического корабля «Союз МС-22» и стыковки «Союз МС-23». Об этом сообщили в Роскосмосе, передает ТАСС.

Фото: Олег Артемьев / Роскосмос Олег Артемьев / Роскосмос

По данным агентства, высоту орбиты увеличили на 1,6 километра до 417,1 километра над поверхностью Земли. Корректировку выполнили при помощи двигателей грузового корабля «Прогресс МС-20». Их включили в 17:57 по московскому времени. В общей сложности они проработали 591 секунду.

Отмечается, что запуск «Союза МС-23» запланировали на 20 февраля 2023 года.