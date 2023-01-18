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18 минут назад

Орбиту МКС подняли перед запуском «Союза МС-23»

Елена Прошина

Орбиту Международной космической станции подняли, чтобы создать баллистические условия для отстыковки космического корабля «Союз МС-22» и стыковки «Союз МС-23». Об этом сообщили в Роскосмосе, передает ТАСС.

Орбиту МКС подняли на 1,6 километров
Фото: Олег Артемьев / РоскосмосОлег Артемьев / Роскосмос

По данным агентства, высоту орбиты увеличили на 1,6 километра до 417,1 километра над поверхностью Земли. Корректировку выполнили при помощи двигателей грузового корабля «Прогресс МС-20». Их включили в 17:57 по московскому времени. В общей сложности они проработали 591 секунду.

Отмечается, что запуск «Союза МС-23» запланировали на 20 февраля 2023 года.

Напомним, что на данный момент на МКС вахту несут российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина. Также на станции находятся астронавты NASA Джош Кассада, Фрэнк Рубио и Николь Манн, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката.

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