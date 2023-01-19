Apple представила умную колонку

Компания Apple представила второе поколение умной колонки HomePod. Об этом сообщается на сайте корпорации.

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Визуально новая версия девайса не отличается от колонки первого поколения. Она имеет цилиндрическую форму, тканевый корпус, сенсорную поверхность с подсветкой для управления функциями устройства. HomePod 2 получила один низкочастотный и пять высокочастотных динамиков.

Анонсированное устройство оснащено чипом S7, колонка поддерживает работу с голосовым помощником Siri. В компании заявили, что смарт-девайс отличается более улучшенным звуком, чем оригинальная колонка: «HomePod обеспечивает невероятное качество звука с богатыми глубокими басами и потрясающими высокими частотами».

Также аппарат поддерживает стандарт Matter для подключения к устройствам умного дома. Разработчики уточнили, что колонка имеет функцию распознавания звуков — так, она может «услышать» дверной звонок или сигнал пожарной сигнализации и уведомить об этом пользователя. Стоимость HomePod второго поколения составит 299 долларов или около 20 тысяч рублей. Продажи начнутся 3 февраля.