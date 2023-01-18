В WhatsApp появится новая функция

В бета-версии мессенджера WhatsApp была обнаружена функция публикации голосовых заметок в виде статусов. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Отмечается, что ранее информация о разработке новой функции уже появлялась в сети, однако как будет реализована данная функция, оставалось неизвестным. Теперь некоторым бета-тестерам WhatsApp на Android нововведение стало доступным.
Портал WABetaInfo опубликовал скриншот, на котором показана работа новой функции. Так, пользователи могут публиковать голосовые сообщения в качестве статуса продолжительностью до 30 секунд. Причем, чтобы контакты смогли прослушать заметку, их приложение должно быть обновлено до соответствующей версии. Голосовые сообщения, публикуемые в качестве статуса, будут доступны для прослушивания только отобранным пользователям из списка контактов в течение 24 часов после публикации.
Дата выхода нововведения в стабильных сборках WhatsApp на Android и iOS пока остается неизвестной.
Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что пользователям WhatsApp разрешат переносить чаты без облачного копирования.