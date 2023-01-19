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22 минуты назад

Гренландия пережила самое жаркое десятилетие за последнюю 1000 лет

Мир24иещё 1

Первые 10 лет XXI века в Гренландии стали самыми жаркими за тысячелетие. Исследование показало, что в 2001-2011 годах температура на больших высотах была на 1,5 градуса Цельсия выше, чем в ХХ веке, сообщает Nature.

Гренландия пережила самое жаркое десятилетие за последнюю 1000 лет
Фото: Mir24.tvMir24.tv

Ученые из Института Альфреда Вегенера (Германия) реконструировали климат центральной и северной Гренландии за период с 1100 по 2011 годы. Для этого они извлекли ледяные керны и проанализировали их изотопный состав. Известно, что концентрации стабильных изотопов кислорода при образовании льда меняются в зависимости от окружающей температуры. Также были проанализированы спутниковые данные.

Результаты показали, что с 2001 года в Гренландии началось сильное потепление, выходящее за рамки естественных климатических колебаний. Средняя температура была на 1,7 градуса выше, чем в 1961-1991 годах, и на 1,5 градуса выше, чем в ХХ веке в целом.

Кроме того, с этого же времени наблюдалось ускоренное таяние льда. Расчеты показали, что если тенденция сохранится, к 2100 году уровень Мирового океана поднимется на 50 сантиметров.

Ранее считалось, что отдаленные районы центра и севера Гренландии не слишком сильно затронуты глобальным потеплением. Но новые данные это опровергли. Ученые пришли к выводу, что температура внутри страны тесно связана с дренажом талых вод, который происходит в низкогорных районах у побережья.

Ранее другое исследование определило скорость таяния ледников Гренландии. Она оказалась в 100 раз выше ожидаемой.

Наука и техника,Глобальное потепление,
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