Стрелку часов Судного дня готовятся перевести еще ближе к полуночи

Американские физики-ядерщики запустили часы Судного дня 75 лет назад, и с тех пор ежегодно они отсчитывают минуты до уничтожения человечества. В последние три года счет пошел на секунды. Следующий перевод часов — 24 января.

Фото: Plus-one.ru Plus-one.ru

Стрелку часов Судного дня в очередной раз переведут 24 января, в десять утра. Оснований для оптимизма нет: климатический кризис, COVID-19 и вооруженные конфликты по всему миру сеют хаос и приближают человечество к апокалипсису. Сейчас стрелка Часов установлена на отметке 100 секунд до полуночи, которое символизирует полное исчезновение цивилизации в результате глобальной катастрофы.

Часы Судного дня были придуманы и запущены в 1947 году учеными, участвовавшими в Манхэттенском проекте (США) по созданию первого ядерного оружия во время Второй мировой войны. Таким образом они хотели предупредить человечество об опасности ядерной войны. Изначально стрелка была установлена на семь минут до полуночи и с тех пор перемещалась назад и вперед 24 раза. В 2020 году она замерла в самом опасном положении — за 100 секунд до полуночи — и находилась там в течение последних трех лет.

Как заявили представители проекта, в 2023 году будут учтены биологические угрозы, продолжающийся климатический кризис, спецоперация РФ на Украине, распространение ядерного оружия, а также спонсируемые государствами кампании дезинформации и разрушительные технологии. В совет, который принимает решение о переводе стрелки, входят 11 нобелевских лауреатов. Об их вердикте объявляет журнал Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков».