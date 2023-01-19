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58 минут назад

Лампы для сушки ногтей оказались способны разрушать ДНК и убивать клетки

Ferra.ruиещё 1

Группа учёных из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружила, что ультрафиолетовые лампы для сушки лака для ногтей могут разрушать ДНК и вызывать гибель клеток.

Лампы для маникюра оказались способны разрушать ДНК
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Подобные ультрафиолетовые приборы имеют специфический спектр излучения (340-395 нанометров) для полимеризации химических веществ, используемых в гелевом маникюре. Это, например, отличает их от ультрафиолетового спектра, используемого в соляриях (280-400 нанометров).

В рамках исследования, специалисты рассмотрели три типа клеток — кератиноциты кожи взрослого человека, фибробласты крайней плоти человека и эмбриональные фибробласты мыши. По итогу они выяснили, что один 20-минутный сеанс ультрафиолетового излучения от сушильных ламп вызывает гибель 20-30% клеток, а три таких сеанса подряд вызвали некроз 65-70% клеток.

Более того, ультрафиолетовое излучение вызывало повреждение митохондрий и ДНК в оставшихся клетках, приводя к мутациям, наблюдаемым, например, при раке кожи. Исследователи подчёркивают, что даже с течением времени некоторые повреждения ДНК не были восстановлены.

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