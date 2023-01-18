Пользователей ТВ-приставок Apple заставляют купить iPhone

Пользователи сети пожаловались на то, что не могут продолжить пользоваться ТВ-приставкой Apple TV, так как она после обновления требует наличия iPhone или iPad. Об этом сообщает портал XDA Developers.

Отмечается, что последнее обновление tvOS на Apple TV требует от пользователей принятия новых условий пользования сервисом iCloud. Это возможно сделать только с помощью другого устройства под управлением iOS 16 или iPadOS 16.

Таким образом, владельцы приставок, у которых нет смартфона и планшета Apple, или если на их устройствах установлена не самая актуальная версия ОС, не могут продолжить пользоваться Apple TV.

В комментариях к посту с жалобами один из пользователей заявил, что в Apple ему подсказали рабочий способ продолжить пользоваться приставкой без iPhone. Для этого необходимо выйти из iCloud на Apple TV, после чего заново авторизоваться в свою учетную запись.