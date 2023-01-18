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26 минут назад

Для обновления Apple TV от пользователей требуют наличие iPhone

Газета.Ru

Пользователи сети пожаловались на то, что не могут продолжить пользоваться ТВ-приставкой Apple TV, так как она после обновления требует наличия iPhone или iPad. Об этом сообщает портал XDA Developers.

Пользователей ТВ-приставок Apple заставляют купить iPhone
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что последнее обновление tvOS на Apple TV требует от пользователей принятия новых условий пользования сервисом iCloud. Это возможно сделать только с помощью другого устройства под управлением iOS 16 или iPadOS 16.

Таким образом, владельцы приставок, у которых нет смартфона и планшета Apple, или если на их устройствах установлена не самая актуальная версия ОС, не могут продолжить пользоваться Apple TV.

В комментариях к посту с жалобами один из пользователей заявил, что в Apple ему подсказали рабочий способ продолжить пользоваться приставкой без iPhone. Для этого необходимо выйти из iCloud на Apple TV, после чего заново авторизоваться в свою учетную запись.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что из-за технических проблем Apple может отказаться от разработки AR-гарнитуры.

Наука и техника,Apple,
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