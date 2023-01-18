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1 час назад

Физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва

Газета.Ru

Физики рассчитали, как взрыв ядерной боеголовки повлияет на людей внутри различных помещений. Об этом сообщает Американский институт физики.

Физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва
Фото: DepositphotosDepositphotos

У ядерного взрыва есть три основных поражающих фактора - световое излучение, взрывная волна и радиация. Воздействие любого из этих факторов можно ослабить за счет грамотного расположения, и исходя из этого строятся защищенные объекты вроде бункеров и подземных штабов. Однако для большинства людей бункеров в случае ядерной войны не хватит, и им придется выбирать лучшие укрытия среди обычных построек.

Ученые из Университета Никосии смоделировали поражения ядерным взрывом бытовых помещений. Их модель включала комнаты, окна, дверные проемы и коридоры и позволяла им рассчитать скорость воздуха, следующего за взрывной волной.

"До нашего исследования опасность нахождения людей внутри железобетонного здания, выдерживающего взрывную волну, была неясна, — сказал автор Димитрис Дрикакис. - Теперь мы выяснили, что высокие скорости движения воздушных потоков могут привести к серьезным травмам или к смерти".

Оказалось, само по себе прочное здание не является достаточным фактором защиты. В узких пространствах потоки воздуха ускоряются, а взрывная волна способна огибать углы. В итоге самыми опасными местами в доме назвали окна, дверные проемы и коридоры. Даже комната, окна которой выходят ко взрыву, сравнительно более безопасна, если занять в ней позицию в углу у наружной стены. При этом между ядерным взрывом (яркой вспышкой) и приходом взрывной волны может пройти несколько секунд, так что эту позицию необходимо занимать быстро.

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