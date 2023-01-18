Физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва

Физики рассчитали, как взрыв ядерной боеголовки повлияет на людей внутри различных помещений. Об этом сообщает Американский институт физики.

Фото: Depositphotos Depositphotos

У ядерного взрыва есть три основных поражающих фактора - световое излучение, взрывная волна и радиация. Воздействие любого из этих факторов можно ослабить за счет грамотного расположения, и исходя из этого строятся защищенные объекты вроде бункеров и подземных штабов. Однако для большинства людей бункеров в случае ядерной войны не хватит, и им придется выбирать лучшие укрытия среди обычных построек.

Ученые из Университета Никосии смоделировали поражения ядерным взрывом бытовых помещений. Их модель включала комнаты, окна, дверные проемы и коридоры и позволяла им рассчитать скорость воздуха, следующего за взрывной волной.

"До нашего исследования опасность нахождения людей внутри железобетонного здания, выдерживающего взрывную волну, была неясна, — сказал автор Димитрис Дрикакис. - Теперь мы выяснили, что высокие скорости движения воздушных потоков могут привести к серьезным травмам или к смерти".