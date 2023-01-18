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8 минут назад

Эксперт рассказал, что может легко вывести ноутбук из строя

РИА "ФедералПресс"

Ноутбук, как и любая другая техника, легко ломается, если небрежно с ним обращаться. Например, размещение устройства на мягкой мебели или одеяле может привести к его перегреву. Какие еще вредные привычки негативно сказываются на работе переносного компьютера и сокращают срок его службы, рассказал телеком-аналитик, гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Эксперт рассказал, что может легко вывести ноутбук из строя
Фото: ASUSASUS

«Если бросать ноутбук даже на мягкую поверхность, могут прийти в негодность составляющие его комплектующих. Что-то может оторваться (например, плата), к тому же механические жесткие диски (HDD) довольно уязвимы к любой тряске», – объяснил он в беседе с агентством «Прайм».

Носить ноутбук за экран тоже не нужно, дополнил Кусков. Такое обращение с девайсом грозит ослаблением шарниров и сжатием матрицы, что значительно ухудшает его работу.

Устройство лучше держать подальше от различных жидкостей и еды. Чай, кофе, сладкие напитки, попавшие на ноутбук, могут окислить внутреннее его содержание. А, к примеру, крошки от бутербродов засоряют клавиатуру, из-за чего клавиши со временем перестают функционировать.

«Не стоит забывать об антивирусах. Даже проверенные сайты могут быть заражены», – добавил эксперт.

И, наконец, еще одна привычка, которая «убивает» ноутбук, – разрядка аккумулятора «в ноль». Батарея устройства в целом плохо переносит полный разряд, и такая регулярная практика может вовсе привести ее в негодность. Подключать девайс к питанию следует при уровне заряда в 10-15 %.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в драйверах ноутбуков популярной марки обнаружили опасную уязвимость. Она предоставляет хакерам возможность легко взламывать устройства.

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Наука и техника,Денис Кусков,
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