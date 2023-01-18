Употребление молока связали с увеличением роста древних людей

Специалисты из Университета Западного Лондона связали употребление молока с увеличением роста и веса древних людей в некоторых регионах 7000-2000 лет назад. Результаты работы описываются в статье, опубликованной в журнале PNAS.

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В процессе исследования были изучены рост и масса тела 3507 скелетов, возраст которых составляет около 25 тысяч лет. Антропологи заметили, что между 15 и 10 тысячами лет назад люди по всей Евразии и Северо-Восточной Африке существенно потеряли в росте и весе.

Более высокие показатели переносимости лактозы, отмеченные в Африке и Азии, являются примерами конвергентной эволюции, то есть переносимость молока в этих популяциях развивалась отдельно от европейской популяции. Употребление молочных продуктов в Западной Африке, Рифтовой долине и Африканском роге, а также в некоторых частях Аравии и Монголии имело большое значение, что отражается в высоком уровне генетической переносимости лактозы.