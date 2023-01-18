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33 минуты назад

Twitter признался в блокировке сторонних приложений

Ferra.ru

Twitter официально подтвердил, что намеренно блокирует сторонние клиенты для взаимодействия с соцсетью. Таким образом компания прокомментировала блокировку работы приложений Tweetbot и Twitterific.

Twitter признался в блокировке сторонних приложений
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее один из инженеров соцсети признал, что сторонние Twitter-клиенты блокируются ресурсом, но не объяснил причину. На этот раз соцсеть на официальном уровне призналась в блокировке таких программ, сославшись на правила использования своего API, из-за чего «некоторые приложения не будут работать».

Об этом компания сообщила в своём твите, не дав никаких ссылок на правила.

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