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1 час назад

Bloomberg: из-за технических проблем Apple может отказаться от разработки AR-гарнитуры

Газета.Ru

Apple решила отложить релиз AR-очков на неопределенный срок из-за технических сложностей, с которыми столкнулись инженеры компании при разработке аксессуара. Об этом сообщает инсайдер и корреспондент издания Bloomberg Марк Гурман.

Apple может отказаться от разработки AR-гарнитуры
Фото: Газета.руГазета.ру

Изначально Apple хотела представить AR-гарнитуру вскоре после релиза шлема смешанной реальности (mixed reality, MR) в 2023 году. AR-устройство должно было стать легким аксессуаром для повсеместного использования. Теперь же, утверждает Гурман, приоритет проекта является настолько низким, что, возможно, в скором времени Apple вовсе от него откажется.

Меж тем Apple все еще намерена представить в 2023 году MR-устройство. Гурман утверждает, что новинка будет стоить около $3 тыс. (примерно 205 тыс. руб. по курсу на 18 января 2023 года). MR-гарнитура получит процессор М2 и выделенный чип для обработки AR- и VR-контента.

В дальнейшем американский IT-гигант продолжит развивать направление смешанной реальности. По данным Гурмана, в 2024 или 2025 году Apple представит относительно недорогую версию MR-шлема за $1,5 тыс. (примерно 100 тыс. руб.). Удешевление будет достигнуто за счет использования процессоров типа Bionic, которые применяются в iPhone.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что Amazon обогнал Apple и стал самым дорогим брендом в мире.

Наука и техника,Марк Гурман,Amazon,Apple,
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