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1 час назад

Ученые выяснили, почему ехидны надувают носом пузыри

Елена Прошина

Ученые из австралийского Университета Кертина нашли ответ на вопрос, зачем ехидны надувают носом пузыри, и раскрыли способ терморегуляции этих млекопитающих. Об этом пишет Naked Science.

Ученые выяснили, почему ехидны надувают носом пузыри
Фото: 123rf.com123rf.com

Чтобы выяснить, как ехидны обмениваются теплом с окружающей средой, биологи, используя тепловизоры, наблюдали за животными в зарослях кустарника. В процессе ученые обнаружили, что в жаркую погоду ехидны чаще обычного надувают носом пузыри. При этом после каждого лопающегося пузыря кончик их носа заметно охлаждается.

Ученые пришли к выводу, что таким образом, животные используют собственные носы для охлаждения, к примеру, как собаки облизывают морду в жаркую погоду. Кроме того, выяснилось, что тепло рассеивалось на нижней стороне тела ехидны, где его не покрывают иглы, тогда как верхняя часть тела была хорошо теплоизолирована.

Так, в условиях глобального потепления, эти зверьки адаптировались, чтобы поддерживать стабильную температуру тела.

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