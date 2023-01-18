Ученые выяснили, почему ехидны надувают носом пузыри

Ученые из австралийского Университета Кертина нашли ответ на вопрос, зачем ехидны надувают носом пузыри, и раскрыли способ терморегуляции этих млекопитающих. Об этом пишет Naked Science.

Фото: 123rf.com 123rf.com

Чтобы выяснить, как ехидны обмениваются теплом с окружающей средой, биологи, используя тепловизоры, наблюдали за животными в зарослях кустарника. В процессе ученые обнаружили, что в жаркую погоду ехидны чаще обычного надувают носом пузыри. При этом после каждого лопающегося пузыря кончик их носа заметно охлаждается.

Ученые пришли к выводу, что таким образом, животные используют собственные носы для охлаждения, к примеру, как собаки облизывают морду в жаркую погоду. Кроме того, выяснилось, что тепло рассеивалось на нижней стороне тела ехидны, где его не покрывают иглы, тогда как верхняя часть тела была хорошо теплоизолирована.