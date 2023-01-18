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13 минут назад

Электронный кошелек: что это и как пользоваться

Мария Иванова

Платежные системы и электронные кошельки уже давно существуют на территории России, но многие люди по старинке предпочитают пользоваться либо наличными, либо банковскими картами — и напрасно. Разбираемся в том, что такое электронный кошелек, как ими пользоваться, где их можно завести и в чем их преимущества.

Электронный кошелек: что это, как пользоваться и какой выбрать
Фото: ТАССТАСС

Что такое электронный кошелек

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Электронный кошельки чаще всего существуют в виде различных онлайн-сервисов, которые позволяют хранить денежные средства, проводить переводы между счетами и оплачивать покупки в Интернете. Преимущество электронных кошельков перед обычными банковскими счетами заключается в гибкости. Если для того, чтобы открыть счет в банке, нужно собрать пакет документов и в целом потратить приличный объем времени, то создание электронных кошельков проходит гораздо проще — многие требуют лишь номер телефона и/или адрес электронной почты. Некоторыми кошельками можно пользоваться анонимно, не раскрывая никаких личных данных, тогда как другие допускают привязку к существующей банковской карте.

Иными словами, электронный кошелек — полезный инструмент в повседневной жизни, особенно для владельцев малого бизнеса, фрилансеров и всех, кто предпочитает интернет-шоппинг живым походам по магазинам. Ниже мы вкратце расскажем о самых популярных электронных кошельках, работающих в России.

ЮMoney

Одна из самых популярных платежных систем в РФ. ЮMoney отлично адаптирована для мобильных телефонов за счет удобного предложения и поддерживает большое количество сторонних интернет-сервисов. Система также позволяет заводить мультивалютные карты (за отдельную плату), оплачивать различные счета и накапливать настраиваемый кэшбек. Из минусов можно отметить сравнительно большую комиссию при выводе средств на карту и снятии денег в банкомате.

QIWI

Еще одна популярная платежная система. QIWI отличается от многих аналогов возможностью выпуска виртуальной или пластиковой карты, которой можно расплачиваться в магазинах. Система также поддерживает практически все актуальные интернет-сервисы в РФ, не говоря уже о множестве терминалов по всей стране — и за ее пределами (QIWI работает в Беларуси, Казахстане и других странах). Из минусов: отсутствие мультивалютных счетов и необходимость верификации пользователя для разблокировки всех функций.

AdvCash

AdvCash появился позже ЮMoney и QIWI, но быстро приобрел популярность среди интернет-пользователей благодаря обширной поддержке криптовалют. Сервис позволяет не только покупать и продавать различную крипту, но и выводить средства на карту с небольшой комиссией. Кроме того, AdvCash поддерживает криптовалютные вклады. Если вам не нужны настолько продвинутые функции, то вам может понравиться анонимность системы — пользоваться платежной системой можно без подтверждения личности, пускай и в ограниченном режиме.

Payeer

Payeer работает в более 100 странах мира и поддерживает не только стандартные валюты, но и различные криптовалюты. Открыть кошелек можно в анонимном режиме без верификации, если вас не смущает лимит на снятие денег. Payeer позволяет совершать переводы по электронной почте, если получатель не зарегистрирован в платежной системе, а также поддерживает интеграцию других электронных кошельков.

Perfect Money

Perfect Money — одна из старейших платежных систем в России, из-за чего заранее стоит иметь в виду следующие нюансы. Во-первых, сайт системы имеет весьма архаичный (по современным меркам) интерфейс. Во-вторых, Perfect Money не позволяет выводить деньги на банковскую карту. В то же время, системой можно пользоваться в анонимном режиме и хранить в кошельке вклады с начислением процентов. Поэтому, несмотря на устаревший дизайн, Perfect Money все еще пользуется популярностью среди многих фрилансеров и предпринимателей.

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