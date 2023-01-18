VK открыла доступ к программе тестирования VK Testers. Это программа бета-тестирования, которая позволяет найти ошибки, получить обратную связь от сообщества из 30 тысяч тестировщиков и ускоряет процесс запуска продукта. Теперь сервис доступен на платформе VK Cloud для всех разработчиков. Новый облачный сервис также снижает затраты на тестирование и нагрузку на сотрудников компании.
«Все лучшие практики, которые мы предлагаем рынку, VK сначала тестирует на собственных продуктах. VK Testers — не исключение. Мы разрабатывали программу для решения внутренних задач наших сервисов — оперативного тестирования новых продуктов в реальных условиях и сбора обратной связи, — рассказывает Дмитрий Лазаренко, директор по продукту VK Cloud. — Теперь возможности программы стали доступны всем пользователям облачной платформы VK Сloud».
После заполнения задания для тестировщиков участники сообщества дают обратную связь после выполнения. По итогам заказчик получает отчет об удобстве продукта, дефектах, уязвимостях и погрешностях в UX-дизайне.