VK открыла доступ к программе тестирования VK Testers. Это программа бета-тестирования, которая позволяет найти ошибки, получить обратную связь от сообщества из 30 тысяч тестировщиков и ускоряет процесс запуска продукта. Теперь сервис доступен на платформе VK Cloud для всех разработчиков. Новый облачный сервис также снижает затраты на тестирование и нагрузку на сотрудников компании.