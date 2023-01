Российские ученые из МГУ нашли способ в сотни раз снизить стоимость препаратов для ядерной медицины

Физики из МГУ разработали простой и дешевый метод получения препаратов ядерной медицины для лечения рака костей и внутренних органов, себестоимость которого на 2-3 порядка ниже, чем у стандартных способов. Результаты исследований опубликованы в нескольких зарубежных и российских журналах: The European Physical Journal A, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, Physics of Particles and Nuclei Letters.