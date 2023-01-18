Российские ученые из МГУ нашли способ в сотни раз снизить стоимость препаратов для ядерной медицины

Физики из МГУ разработали простой и дешевый метод получения препаратов ядерной медицины для лечения рака костей и внутренних органов, себестоимость которого на 2-3 порядка ниже, чем у стандартных способов. Результаты исследований опубликованы в нескольких зарубежных и российских журналах: The European Physical Journal A, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, Physics of Particles and Nuclei Letters.

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В ядерной медицине для лечения опухолей костей применяется радионуклид лютеция-177 (177Lu). С его помощью возможно проводить локальную терапию, минимально воздействуя на здоровые ткани. Это снижает дозу радиации и обеспечивает возможность проведения нескольких циклов лечения.

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Для его получения используют изотоп 176Lu, которого в природном лютеции содержится меньше 3%, а обогатить его нужно до 82%. Из-за этого требуются сложные и дорогостоящие предварительные процедуры, а конечный продукт содержит химически неотделимые примеси.

Ученые кафедры физики ускорителей и радиационной медицины физического факультета МГУ и НИИЯФ МГУ продемонстрировали, что лютеций-177 можно получить с помощью ядерных реакций, используя вместо реактора ускорители электронов. При этом в качестве источника изотопа используется не лютеций, а другие химические элементы: тантал и гафний. Изменение заряда и массы в ходе ядерных реакций позволяет получить из них лютеций-177.

Себестоимость облучения при этом на 2–3 порядка ниже, чем при производстве 177Lu в реакторе. Продукт также отличается высокой чистотой: содержание примесей не превышает 1%. Ускорители электронов — гораздо более компактные и дешевые установки, чем реакторы, поэтому они могут быть установлены в любом центре ядерной медицины.