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14 минут назад

Названы самые популярные ноутбуки в России

Lenta.ru

Среди россиян в 2022 году стали резко популярны ноутбуки китайских производителей. Об этом сообщается в пресс-релизе «Ситилинка», который оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Названы самые популярные ноутбуки в России
Фото: ASUSASUS

В отчете ретейлера сообщается, что наиболее востребованными оказались модели Asus, HP и Lenovo. Средний чек в этой категории увеличился на 10 процентов. Совокупные продажи китайских ноутбуков выросли на 80 процентов по сравнению с 2021 годом. В компании подчеркнули появление новых брендов: «В "Ситилинке", например, теперь представлены ноутбуки Chuwi, Hasee, XPG, Realme, Infinix, Tecno, iTel, Rombica и Hiper».

Россияне были наиболее заинтересованы в моделях, представленных в ценовом диапазоне от 40 до 50 тысяч рублей. Самыми популярными девайсами назвали Acer Aspire A315 Intel Core i3, ASUS VivoBook 15 Intel Core i3 и Lenovo IdaePad 3 15 Intel Core i5. Чаще всего покупатели отдавали предпочтение устройствам с интегрированным графическим чипом, на процессорах Intel Core i3 и i5 и оперативной памятью на восемь гигабайт.

Среди игровых компьютеров лидировала модель MSI GF63 с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Самые востребованные устройства для геймеров были оценены в 60-70 тысяч рублей.

В октябре «Ведомости» рассказали, что в России рухнули продажи компьютеров американских производителей. Так, если в январе было продано 15 тысяч ноутбуков Dell, то в августе — всего 1670 штук.

Наука и техника,Intel,
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