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1 час назад

Гнётся во все стороны: Samsung представила уникальный OLED-экран

Ferra.ruиещё 1

Samsung продемонстрировала новый OLED-дисплей, который можно складывать и раскладывать в обе стороны. Шарниры в смартфоне устроены так, что позволяют это делать.

Samsung представила уникальный OLED-экран
Фото: The VergeThe Verge

Разработка Flex In & Out от Samsung Display оснащена шарниром, вращающимся на 360 градусов. Представитель компании рассказал, что эта технология также позволяет создать менее заметные складки.

Журналисты предполагают, что новая технология может дебютировать с Galaxy Z Fold 5. Складные телефоны Samsung текущего поколения — Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4 — оснащены U-образным шарниром, из-за которого складки на экране хорошо видны.

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