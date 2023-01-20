Samsung представила уникальный OLED-экран

Samsung продемонстрировала новый OLED-дисплей, который можно складывать и раскладывать в обе стороны. Шарниры в смартфоне устроены так, что позволяют это делать.

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Разработка Flex In & Out от Samsung Display оснащена шарниром, вращающимся на 360 градусов. Представитель компании рассказал, что эта технология также позволяет создать менее заметные складки.