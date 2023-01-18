Ноутбуки на Windows остались фаворитами у россиян

Россияне в 2022 году продолжили активнее всего покупать ноутбуки с установленными версиями операционной системы Windows от Microsoft, несмотря на уход американской корпорации из России. Об этом говорится в исследовании ритейлера «Ситилинк» для Газеты.Ru.

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«В «Ситилинке» более 45% среди всех проданных ноутбуков приходилось в 2022 году на модели с предустановленной ОС Windows, остальное — на модели с другими ОС или без них», — говорится в документе.

Отмечается, что главным фактором при выборе ноутбука стала диагональ экрана, она имела значение для 14% потенциальных покупателей. Вторым по популярности фактором стал объем оперативной памяти (13% посетителей). Тройку замыкает серия процессора (12%).

В исследовании указано, что чаще всего россияне искали ноутбуки с диагональю экрана 15,6 дюймов, объемом оперативной памяти 16 ГБ и серией процессора Intel Сore i5. При этом россияне в среднем рассматривали ноутбуки для покупки в 2022 году в ценовом диапазоне от 40 до 50 тыс. руб.