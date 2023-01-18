Выпущен музыкальный альбом со «звуками» космоса

Новый альбом «Подсознание» проекта «Звуки космоса», был вдохновлен «звуками» космоса: Земли, Солнца и даже звуками из-за пределов нашей галактики.

Фото: NASA NASA

Проект был создан ученым-исследователем космической погоды доктором Найджелом Мередитом из Британской антарктической службы (BAS), композитором профессором Ким Кунио из Австралийского национального университета (ANU) и мультимедийным художником Дайаной Скарборо. Это третья работа авторов в рамках проекта «Звуки космоса».

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«Этот альбом передает масштаб нашего Солнца и то, насколько полно оно пронизывает нашу жизнь. Но после того, как эти данные были преобразованы в звуковые волны, слышимые человеком, результатом стала «действительно красивая, жуткая и временами странная какофония», — говорит профессор Кунио.

Для создания этого альбома команда использовала данные об электромагнитных волнах, полученные космическим кораблем на исследовательской станции BAS Halley VI в Антарктиде, которые затем были преобразованы в звук.

Доктор Найджел Мередит из BAS говорит:«Эти данные обычно используются для исследования штормов космической погоды, турбулентности солнечного ветра и внутренней части Солнца, которые обычно неслышны человеческому уху. В этом альбоме мы ищем вдохновение у Солнца. Оно включает в себя несколько необычных и захватывающих «звуков», записанных на космических кораблях Parker Solar Probe, Cassini и SOHO.

«Мы также слышим «звуки» космоса, записанные на исследовательской станции Halley VI в день первого восхода солнца после зимы в южном полушарии и последнего заката после лета в южном полушарии».

<a href="https://soundsofspaceproject.bandcamp.com/album/sunconscious">Sunconscious by Sounds of Space Project</a>

Художники также обратились к прошлому и роли Солнца на протяжении всей истории, включая переосмысление древнеегипетского Бога Солнца.

Эти эклектичные космические и наземные «звуки» сопровождаются шарманкой, струнным инструментом, которому 1000 лет; терменвоксом; синтезатором и гармоническим пением.

Художественные работы, созданные г-жой Скарборо, вдохновленные музыкой и наукой, также добавляют альбому богатый визуальный составляющей.

«В этом альбоме у меня была полная свобода интуитивно дополнять богатые звуки Солнца в исполнении Найджела Мередита и необыкновенную музыку Ким Кунио, — говорит г-жа Скарборо.

«Вдохновленный возвышенной природой Солнца, я использовал абстрактные техники рисования и простейшие элементы цвета и потока в сочетании с цифровым дизайном, чтобы передать слушателю суть нашего альбома».