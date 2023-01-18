Зоологи обнаружили, что убийство волков человеком разрушает стаю

После смерти члена стаи из-за действий человека она зачастую распадается. Об этом сообщает Миннесотский университет.

Экологов давно интересовало, как люди влияют на популяции волков, но этом исследовании использовался другой подход: изучалось, как смертность от руки человека влияет на отдельные волчьи стаи. Для этого Кира Кэссиди из Миннесотского университета и ее коллеги сравнили, что произошло с волчьими стаями после того, как по крайней мере один член стаи был убит по причинам, связанным с людьми, со стаями, в которых ни один член не умер из-за людей.

Исследователи обнаружили, что вероятность того, что стая останется вместе до конца года, уменьшалась на 27%, когда ее член умер из-за человека, а шанс успешного размножения в следующем году снижался на 22%. Когда умирал вожак стаи, воздействие было более существенным: вероятность того, что стая доживет до конца года, уменьшалась на 73%, а воспроизводство — на 49%.

Хотя исследователи не изучали, влияет ли смертность из-за людей на размер популяции волков в национальных парках, эта работа показывает, что люди влияют на их образ жизни, даже если не оказывают воздействия на общую численность популяции.