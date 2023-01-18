Зоологи обнаружили, что убийство волков человеком разрушает стаю

После смерти члена стаи из-за действий человека она зачастую распадается. Об этом сообщает Миннесотский университет.
Экологов давно интересовало, как люди влияют на популяции волков, но этом исследовании использовался другой подход: изучалось, как смертность от руки человека влияет на отдельные волчьи стаи. Для этого Кира Кэссиди из Миннесотского университета и ее коллеги сравнили, что произошло с волчьими стаями после того, как по крайней мере один член стаи был убит по причинам, связанным с людьми, со стаями, в которых ни один член не умер из-за людей.
Исследователи обнаружили, что вероятность того, что стая останется вместе до конца года, уменьшалась на 27%, когда ее член умер из-за человека, а шанс успешного размножения в следующем году снижался на 22%. Когда умирал вожак стаи, воздействие было более существенным: вероятность того, что стая доживет до конца года, уменьшалась на 73%, а воспроизводство — на 49%.
Хотя исследователи не изучали, влияет ли смертность из-за людей на размер популяции волков в национальных парках, эта работа показывает, что люди влияют на их образ жизни, даже если не оказывают воздействия на общую численность популяции.
Весьма вероятно, причиной наблюдаемого явления является непропорционально высокая доля человеческого фактора в причинах смерти волков, обитающих в национальных парках. Всего люди ответственны за примерно 50% их смертей, из которых половина — это случаи браконьерства.