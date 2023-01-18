Шерсть белого медведя оказалась прозрачной

Полярный медведь отличается внешним видом от других представителей своего семейства. Однако волоски у него на самом деле не белые, а прозрачные. А при отражении солнечного света от волосков возникает иллюзия, что шерсть – белая.
Для чего вообще полярному медведю такая шерсть - прозрачная? Кожа у такого медведя, как ни странно, чёрного цвета. Под кожей расположен слой жира, защищающий животное от холода. Кроме того, поскольку чёрный цвет поглощает солнечный свет, то медведю становится в итоге ещё теплее.
Цвет шерсти у полярных медведей не всегда чисто белый. Он может также иметь желтоватый, коричневатый оттенок. Также шерсть может приобрести зеленоватый оттенок, если мишка искупается в водоёме в зоопарке. Связано это с тем, что на нём может после этого начать образовываться колония водорослей.
Кроме того, с точки зрения генетики белый медведь относится к чёрным. Если у обоих родителей есть одинаковый мутированный ген, то и медвежонок получится белым. В остальных случаях медвежата будут чёрными.