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28 минут назад

Нас обманывали: шерсть белого медведя – на самом деле прозрачная

Ferra.ru

Полярный медведь отличается внешним видом от других представителей своего семейства. Однако волоски у него на самом деле не белые, а прозрачные. А при отражении солнечного света от волосков возникает иллюзия, что шерсть – белая.

Шерсть белого медведя оказалась прозрачной
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Для чего вообще полярному медведю такая шерсть - прозрачная? Кожа у такого медведя, как ни странно, чёрного цвета. Под кожей расположен слой жира, защищающий животное от холода. Кроме того, поскольку чёрный цвет поглощает солнечный свет, то медведю становится в итоге ещё теплее.

Цвет шерсти у полярных медведей не всегда чисто белый. Он может также иметь желтоватый, коричневатый оттенок. Также шерсть может приобрести зеленоватый оттенок, если мишка искупается в водоёме в зоопарке. Связано это с тем, что на нём может после этого начать образовываться колония водорослей.

Кроме того, с точки зрения генетики белый медведь относится к чёрным. Если у обоих родителей есть одинаковый мутированный ген, то и медвежонок получится белым. В остальных случаях медвежата будут чёрными.

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