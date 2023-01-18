Что известно о летящей к Земле «зеленой комете» : где, когда и как смотреть, почему так называется

Астрономы из Йоркского университета сообщили, что к Земле приближается С/2022 E3 — так называемая «зеленая комета», впервые открытая в Паломарской обсерватории в 2022 году. Она совершила путешествие от крайних рубежей Солнечной системы до нашей планеты за тысячи лет.

Фото: NASA NASA

Считается, что С/2022 E3 излучает яркий зеленый свет (сравнительно редкий по меркам космических объектов) из-за реакции молекул диуглерода. Согласно расчетам астрономов, в предыдущий раз комета проходила мимо Земли приблизительно 50 000 лет назад, начав путь из резервуара небесных тел в облаке Оорта.

Название С/2022 E3 может выглядеть абстрактно, но расшифровывается оно следующим образом. Буква «С» означает, что комета непериодическая — она либо проходит через Солнечную систему лишь один раз, либо ей требуется более 200 лет для того, чтобы пройти круг по орбите Солнца. 2022 Е3 обозначает дату обнаружения кометы — март 2022 год. Иногда после этого также указывается аббревиатура ZTF: Zwicky Transient Facility, телескопы, при помощи которых астрономы нашли небесное тело.

Сейчас С/2022 E3 можно заметить только при помощи достаточной мощной аппаратуры, но в конце января/начале февраля комета пройдет совсем недалеко от нас. 28 января ее можно будет заметить на севере, в направлении Малой Медведицы. 30 января она пройдет в девяти градусах от северного небесного полюса, прямо над «головой» созвездия Дракон. Наконец, 1-2 февраля С/2022 E3 окажется всего в 0,2 астрономических единицах от орбиты Земли. Тогда зеленый свет (в теории) будет заметен невооруженным взглядом, хотя ученые не рискуют озвучивать твердые прогнозы: кометы известны своей непредсказуемостью. Чтобы рассмотреть комету наверняка, астрономы рекомендуют использовать телескоп или бинокль.