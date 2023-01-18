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36 минут назад

Роскомнадзор запустил систему для борьбы с телефонными мошенниками. К ней уже подключены Мегафон, МТС и Билайн

Ferra.ruиещё 1

Ещё в декабре 2022 года Главный радиочастотный центр Роскомнадзора запустил единую платформу проверки телефонных вызовов (ЕПВВ) «Антифрод».

Роскомнадзор запустил систему для борьбы с телефонными мошенниками
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В первую очередь она предназначена для борьбы с телефонными мошенниками. Так, инструмент призван объединить усилия операторов в борьбе с мошенничеством путём создания единого хаба, который проверяет все звонки в сетях и информирует об этом регулятор.

На сегодняшний день к «Антифорду» подключены Мегафон, МТС и Билайн. А в I квартале 2023 года к ней также будут присоединятся Tele2 и Ростелеком». Ожидается, что до конца года мониторинг контроля вызовов будет налажен для большинства мобильных операторов России.

Стоит, правда, отметить, что по мнению экспертов распространение на российском рынке около 7,5 млн серых SIM-карт может стать настоящей проблемой. В том числе, это может помешать искоренить проблему звонков с подменных номеров.

Наука и техника,Роскомнадзор,Ростелеком,Вымпелком,Tele2,МТС,
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