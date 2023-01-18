Роскомнадзор запустил систему для борьбы с телефонными мошенниками

Ещё в декабре 2022 года Главный радиочастотный центр Роскомнадзора запустил единую платформу проверки телефонных вызовов (ЕПВВ) «Антифрод».

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В первую очередь она предназначена для борьбы с телефонными мошенниками. Так, инструмент призван объединить усилия операторов в борьбе с мошенничеством путём создания единого хаба, который проверяет все звонки в сетях и информирует об этом регулятор.

На сегодняшний день к «Антифорду» подключены Мегафон, МТС и Билайн. А в I квартале 2023 года к ней также будут присоединятся Tele2 и Ростелеком». Ожидается, что до конца года мониторинг контроля вызовов будет налажен для большинства мобильных операторов России.