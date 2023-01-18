2ГИС запустил агрегатор каршеринга

Картографический сервис 2ГИС запустил собственный агрегатор каршеринга - он показывает все автомобили ряда каршеринг-сервисов в Москве и Санкт-Петербурге и может строить маршрут к ним. Об этом сообщили в пресс-службе 2ГИС.
"В 2ГИС появился агрегатор каршеринга — на карте можно выбрать доступный для аренды автомобиль и построить к нему маршрут. Сервис показывает все машины "Ситидрайва" и "Делимобиля" в Москве и Санкт-Петербурге", - сказали там.
Информация о тарифах на аренду предоставлена сервисами каршеринга, а места, где припаркованы авто, обновляются раз в минуту, отметили в сервисе.
"Эти данные помогут сориентироваться, какую машину лучше выбрать" - рассказали в пресс-службе 2ГИС.
В свою очередь карты и справочные данные 2ГИС появились в мобильных приложениях "Ситидрайва" и "Делимобиля" на iOS и Android, отметили представители сервиса.