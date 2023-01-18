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1 час назад

Bloomberg: Apple отложила производство очков дополненной реальности

ТАССиещё 1

Американская компания Apple отложила запуск производства очков дополненной реальности по техническим причинам на неопределенный срок. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Apple отложила производство очков дополненной реальности
Фото: UnsplashUnsplash

Apple рассчитывала представить новый девайс сразу после выхода своей первой гарнитуры смешанной реальности, пишет издание, но решила отойти от первоначального плана и сконцентрироваться на более бюджетном аналоге гарнитуры. Предварительная цена устройства, которое может появиться в 2024 году или начале 2025 года, составит около $3 тыс. Снизить ее компания рассчитывает, установив в него те же чипы, что используются в смартфонах iPhone вместо более дорогих компонентов из процессоров M2 Max. Apple конкурирует с компанией Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской, ей принадлежат запрещенные в РФ Facebook и Instagram), чьи гарнитуры смешанной реальности стоят $1,5 тыс., указывает Bloomberg.

17 января Apple представила обновленные модели своего флагманского ноутбука MacBook Pro, которые впервые оснастила процессорами нового поколения собственного производства M2 Pro и M2 Max.

Наука и техника,Apple,
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