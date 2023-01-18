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1 час назад

Российский офис Electrolux создаст новую марку бытовой техники

Лера Букина

Российское подразделение шведской компании Electrolux, свернувшей бизнес в РФ, готовится к запуску собственного бренда бытовой техники Vard. Это произойдет весной, сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что разработкой новой линейки техники займутся специалисты бывшего сервисного центра Electrolux. В компании будут ориентироваться на средний ценовой сегмент, но в обозримом будущем фирма перейдет на изготовление продукции премиум-класса.

Подчеркивается, что Vard собирается привлечь для реализации инициативы стороннее финансирование.

Вместе с тем, по словам источников газеты, на счетах Electrolux в России есть денежные средства для запуска нового производства. Причем, как отмечается, речь идет о нескольких миллиардах рублей.

Ранее сообщалось, что, по данным Mobile Research Group, в прошлом году в России увеличился спрос на ремонт электроники и бытовой техники. В четвертом квартале стиральных машин было отдано в ремонт на 180% больше, чем в январе. Речь идет о клиентах «Юлы». Рост спроса на услуги ремонта посудомоечных машин составил 100%, телевизоров и холодильников — 50%.

Наука и техника,Видео,Коммерсант,
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