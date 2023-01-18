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26 минут назад

В России запустят массовое производство IP-камер видеонаблюдения

Лера Букина

В текущем году в России начнут массово производить IP-камеры видеонаблюдения. К концу года ожидается их активное внедрение, сообщают «Известия» со ссылкой на дорожную карту «Новое индустриальное программное обеспечение».

В России запустят массовое производство IP-камер видеонаблюдения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данную карту в конце прошлого года утвердил кабмин. Прогнозируется, что серийный выпуск IP-камер наладят в 2023-2024 годах.

Планируется поставить заказчикам суммарно как минимум 1 млн таких устройств. Налаживание производства и поставок камер с улучшенными характеристиками произойдет в следующем году. Речь идет об устройствах, в которых будет меняться фокусное расстояние объектива.

За развитие проекта будет отвечать Минцифры. Соорганизаторы и заказчики камер в документе - «Ростелеком» и «ЭР-Телеком холдинг». В Минцифры проинформировали о том, что

производить камеры будет ООО «Электра».

Операторы намерены прибегнуть к установке камер на улицах по заказу городских властей, а также на государственных и частных территориях.

В ноябре прошлого года Демиховский машиностроительный завод (ДМЗ, входит в состав «Трансмашхолдинга», ТМХ) приступил к изготовлению новой модели электропоезда, в которой будет установлена система видеонаблюдения за динамикой движения пассажиров.

Наука и техника,Трансмашхолдинг,
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