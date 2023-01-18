Число доменов .ru опустилось ниже 5 млн

Более 250 тысяч физлиц и ИП перестали быть их администраторами, говорится в статистике «Технического центра Интернет».

Фото: РИА Новости РИА Новости

При этом пространство .рф и .su (этот домен был выделен Советскому Союзу, а сейчас имеет статус «зарезервированного в исключительном порядке») впервые с 2016 года выросло. Увеличение незначительно — на 1 308 и 514 соответственно, пишет «Коммерсантъ».