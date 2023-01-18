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54 минуты назад

Число доменов .ru в России опустилось ниже 5 млн

Говорит Москва

Более 250 тысяч физлиц и ИП перестали быть их администраторами, говорится в статистике «Технического центра Интернет».

Число доменов .ru опустилось ниже 5 млн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом пространство .рф и .su (этот домен был выделен Советскому Союзу, а сейчас имеет статус «зарезервированного в исключительном порядке») впервые с 2016 года выросло. Увеличение незначительно — на 1 308 и 514 соответственно, пишет «Коммерсантъ».

Эксперты, опрошенные изданием, объяснили, что падение темпов регистрации доменов .ru связано с уходом зарубежных игроков с российского рынка. После начала СВО регистраторы прекратили перепродажу и оформление доменов для клиентов из России.

Наука и техника,Коммерсант,
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