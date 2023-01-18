Жаров сравнил взлом Rutube с атакой на атомную программу Ирана

Хакерская атака на видеохостинг Rutube, которая произошла 9 мая 2022 года, готовилась задолго до начала специальной военной операции на Украине. Он сравнил ее с атакой на атомную программу Ирана. Об этом заявил глава «Газпром-медиа» Александр Жаров в беседе с РБК.

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По его мнению, сначала хакерская атака носила «разведывательный и исследовательский характер», а во время реализации ее активной фазы целью стало уничтожение архитектуры Rutube без возможности восстановления.

Хакеры, взломавшие Rutube, как утверждает Жаров, параллельно запустили программу «самостирания серверов» и шифровку баз логических связей.

«Как отвлекающий маневр, для концентрации нашего внимания на ложной цели, была опубликована база пользователей на сторонних публичных серверах третьей страны», — уточнил специалист.

Однако стратегия взлома Rutube была не новой, но очень редкой, уверен Жаров. Глава «Газпром-медиа» подчеркнул, что по аналогичному сценарию реализовывалась операция Stuxnet, преследовавшая собой цель уничтожить атомную программу Ирана.