SpaceX запустит на орбиту спутник для ВВС США

Восемнадцатого января ракета-носитель Falcon 9 выведет на орбиту спутник системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III для ВВС США . Об этом сообщила компания Илона Маска SpaceX , передает «Интерфакс».

Запуск намечен на 07:10 по времени Восточного побережья США (в 15:10 по Москве). Ракета должна стартовать с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. После выведения спутника на орбиту многоразовая ступень Falcon 9 должна опуститься на платформу A Shortfall of Gravitas («Недостаток гравитации») в Атлантическом океане.