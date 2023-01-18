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1 час назад

SpaceX запустит на орбиту спутник GPS III для ВВС США

BFM.RU

Восемнадцатого января ракета-носитель Falcon 9 выведет на орбиту спутник системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III для ВВС США. Об этом сообщила компания Илона Маска SpaceX, передает «Интерфакс».

SpaceX запустит на орбиту спутник для ВВС США
Фото: SpaceXSpaceX

Запуск намечен на 07:10 по времени Восточного побережья США (в 15:10 по Москве). Ракета должна стартовать с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. После выведения спутника на орбиту многоразовая ступень Falcon 9 должна опуститься на платформу A Shortfall of Gravitas («Недостаток гравитации») в Атлантическом океане.

Это шестой запуск спутников GPS III с 2018 года. Космический аппарат должен стать очередным элементом в создаваемой орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения, постепенно заменяющей устаревшие спутники GPS.

Наука и техника,SpaceX,
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