В RuStore появились платные приложения

Платные приложения стали доступны в магазине приложений для Android RuStore, который был запущен VK при поддержке Минцифры в мае 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе VK.

"В официальном российском сторе стали доступны платные приложения - прежде всего игры. Пользователи могут оплатить покупки российскими банковскими картами, с помощью системы быстрых платежей и со счета мобильного телефона", - отметили в пресс-службе.

Также в личном кабинете разработчика RuStore начала отображаться статистика по платежам - информация о покупках, их количестве и стоимости. Помимо этого появилась функция быстрой публикации приложений, в рамках которой они автоматически отправляются на модерацию и после ее успешного прохождения появляются в сторе. У разработчиков также останется возможность вручную публиковать приложения, добавили в пресс-службе.