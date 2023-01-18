В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
38 минут назад

В RuStore появились платные приложения

ТАССиещё 3

Платные приложения стали доступны в магазине приложений для Android RuStore, который был запущен VK при поддержке Минцифры в мае 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе VK.

В RuStore появились платные приложения
Фото: UnsplashUnsplash

"В официальном российском сторе стали доступны платные приложения - прежде всего игры. Пользователи могут оплатить покупки российскими банковскими картами, с помощью системы быстрых платежей и со счета мобильного телефона", - отметили в пресс-службе.

Также в личном кабинете разработчика RuStore начала отображаться статистика по платежам - информация о покупках, их количестве и стоимости. Помимо этого появилась функция быстрой публикации приложений, в рамках которой они автоматически отправляются на модерацию и после ее успешного прохождения появляются в сторе. У разработчиков также останется возможность вручную публиковать приложения, добавили в пресс-службе.

Платные приложения также есть и в другом российском магазине приложений от МТС AppBazar, убедился корреспондент ТАСС. В RuMarket и NashStore найти платные приложения не удалось.

Ранее о появления платных приложений писала газета "Известия".

Наука и техника,МТС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители