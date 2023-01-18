В Норвегии найден самый древний в мире рунический камень

Археологи в Норвегии нашли старейший рунический камень в мире, согласно их оценке. Они считают, что надписи на нем имеют возраст до 2000 лет и восходят к самым ранним дням загадочной истории рунического письма.

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На плоском квадратном блоке коричневатого песчаника вырезаны знаки, которые могут быть самым ранним примером слов, записанных в письменной форме в Скандинавии, сообщили в Музее истории культуры в Осло, пишет The Guardian. В музее добавили, что это «одна из старейших когда-либо найденных рунических надписей» и «самый старый датируемый рунический камень в мире».

«Эта находка даст нам много новых знаний об использовании рун в раннем железном веке. Возможно, это одна из первых попыток использовать руны на камне в Норвегии и Скандинавии», — считает Кристель Зильмер, профессор Университета Осло.

Старые руны ранее были найдены на других предметах, но не на камне. Они были обнаружена на костяном гребне, найденном в Дании. Для вырезания рун использовался кончик ножа или игла, как предполагают ученые.

Рунический камень был обнаружен в конце 2021 года при раскопках могилы недалеко от Тирифьорда, к западу от Осло, в регионе, известном несколькими монументальными археологическими находками. В яме для кремации археологи нашли, помимо камня, обожженные кости и древесный уголь.

Камень размером 31 см на 32 см имеет несколько типов надписей, и не все из них имеют лингвистический смысл. Восемь рун на лицевой стороне камня читаются как «Идиберуг» — это может быть имя женщины, мужчины или семьи.

Зильмер назвала это открытие «самым сенсационным, что было у нее как у ученого».

Ученые намерены продолжить поиски в этом районе.