В Швеции открылся первый в Европе орбитальный космодром

В Швеции открылся первый на территории материковой Европы орбитальный космодром. Об этом сообщает Space News .

По данным издания, церемония прошла 13 января. На ней присутствовали король и премьер-министр Швеции и президент Еврокомиссии .

«С космодромом "Эсрейндж" Евросоюз получает стратегический актив, который обеспечивает независимый доступ в космос. Это будет способствовать достижению целей ЕС и ООН в области устойчивого развития, а также стратегий в области безопасности и обороны», — сказала на церемонии председатель правления Шведской космической корпорации Анна Кинберг Батра.

При этом не уточняется кто и когда станет запускаться с космодрома в Швеции. Известно, что он имеет установку для сборки ракет-носителей и три стартовых площадки, которые предназначены для суборбитальных ракет, «микропусковых установок», ракет-носителей и испытаний многоразовых ракет.