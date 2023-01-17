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34 минуты назад

В Швеции открылся первый в Европе орбитальный космодром

Елена Прошина

В Швеции открылся первый на территории материковой Европы орбитальный космодром. Об этом сообщает Space News.

В Швеции открылся первый в Европе орбитальный космодром
Фото: SSCSSC

По данным издания, церемония прошла 13 января. На ней присутствовали король и премьер-министр Швеции и президент Еврокомиссии.

«С космодромом "Эсрейндж" Евросоюз получает стратегический актив, который обеспечивает независимый доступ в космос. Это будет способствовать достижению целей ЕС и ООН в области устойчивого развития, а также стратегий в области безопасности и обороны», — сказала на церемонии председатель правления Шведской космической корпорации Анна Кинберг Батра.

Также важность открытия космодрома отметила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она назвала площадку «независимыми европейскими воротами в космос».

При этом не уточняется кто и когда станет запускаться с космодрома в Швеции. Известно, что он имеет установку для сборки ракет-носителей и три стартовых площадки, которые предназначены для суборбитальных ракет, «микропусковых установок», ракет-носителей и испытаний многоразовых ракет.

Наука и техника,Еврокомиссия,ООН,ЕС,
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