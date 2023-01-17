Корабль Crew Dragon используют для эвакуации до прибытия «Союза»

NASA и «Роскосмос» договорились о возможности применения корабля Crew Dragon для эвакуации экипажа до прибытия резервного корабля «Союз». Об этом сообщает РИА «Новости».

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Американский корабль Crew Dragon рассчитан на экипаж из семи человек, но на текущий момент оснащен только четырьмя местами. Уточняется, что дополнительное место в корабле будет оборудовано в среду – оно будет расположено в грузовом отсеке корабля.

«Мы планируем завтра перенести кресло Фрэнка Рубио из "Союза" в корабль Dragon, и мы думаем, что это снизит тепловую нагрузку на корабль "Союз" и в целом поможет», – рассказала представитель NASA Дина Контелла.

15 декабря на корабле «Союз МС-22», который доставил на МКС трёх космонавтов, произошла разгерметизация системы охлаждения, которая привела к потере хладагента. После этого корпус корабля стал нагреваться – в какой-то момент температура внутри поднялась до 40 градусов. Из-за неисправности «Союза МС-22» было решено эвакуировать экипаж на корабле «Союз МС-23», который будет отправлен к МКС 20 февраля. Согласно плану специалистов, если до этого срока на МКС произойдёт экстренная ситуация, космонавты смогут эвакуироваться на Crew Dragon.