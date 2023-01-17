Корабль Crew Dragon используют для эвакуации до прибытия «Союза»

NASA и «Роскосмос» договорились о возможности применения корабля Crew Dragon для эвакуации экипажа до прибытия резервного корабля «Союз». Об этом сообщает РИА «Новости».
Американский корабль Crew Dragon рассчитан на экипаж из семи человек, но на текущий момент оснащен только четырьмя местами. Уточняется, что дополнительное место в корабле будет оборудовано в среду – оно будет расположено в грузовом отсеке корабля.
«Мы планируем завтра перенести кресло Фрэнка Рубио из "Союза" в корабль Dragon, и мы думаем, что это снизит тепловую нагрузку на корабль "Союз" и в целом поможет», – рассказала представитель NASA Дина Контелла.
15 декабря на корабле «Союз МС-22», который доставил на МКС трёх космонавтов, произошла разгерметизация системы охлаждения, которая привела к потере хладагента. После этого корпус корабля стал нагреваться – в какой-то момент температура внутри поднялась до 40 градусов. Из-за неисправности «Союза МС-22» было решено эвакуировать экипаж на корабле «Союз МС-23», который будет отправлен к МКС 20 февраля. Согласно плану специалистов, если до этого срока на МКС произойдёт экстренная ситуация, космонавты смогут эвакуироваться на Crew Dragon.
Ранее в NASA согласились с позицией «Роскосмоса» о причине аварии на «Союз МС-22».