Ученый случайно открыл способ продлить жизнь батареи

Случается такое, что вы включаете ноутбук и отходите на время, а потом по возвращении обнаруживаете, что устройство разрядилось, несмотря на то, что простаивает и не используется. Многие производители пытаются определить, почему литий-ионные аккумуляторные элементы имеют тенденцию терять часть своего заряда с течением времени. Недавно исследователь из Далхаузи, похоже, нашёл решение проблемы.
Дело в том, что в коммерческих аккумуляторных элементах есть лента, типа скотча, которая держит электроды вместе. Однако происходит химический распад этой ленты, в ходе которого создаются молекулы, ведущие к саморазряду.
Решение проблемы может быть простым — следует заменить эту ленту на более стабильный материал.