Ученый случайно открыл способ продлить жизнь батареи

Случается такое, что вы включаете ноутбук и отходите на время, а потом по возвращении обнаруживаете, что устройство разрядилось, несмотря на то, что простаивает и не используется. Многие производители пытаются определить, почему литий-ионные аккумуляторные элементы имеют тенденцию терять часть своего заряда с течением времени. Недавно исследователь из Далхаузи, похоже, нашёл решение проблемы.