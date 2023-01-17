В «1С» подтвердили утечку данных пользователей одного из порталов компании

Представитель компании «1 С» Алексей Харитонов рассказал, что специалисты в ходе проверки обнаружили утечку данных пользователей портала с электронными учебными материалами для учителей и школьников «1С:Урок». Он добавил, что причины утечки были оперативно устранены, пишет ТАСС.

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Харитонов пояснил, что специалисты компании в настоящее время изучают сложившуюся ситуацию.

«По результатам предварительного анализа утечка данных с сайта urok.1c.ru имела место», - отметил представитель компании. Он добавил, что ее причины устранены.

По словам Харитонова, в открытый доступ попали фамилии пользователей сервиса, их неверифицированные адреса электронной почты, а также сравнительно небольшое количество телефонов, не прошедших верификацию.

Представитель «1 С» подчеркнул, что пароли и другая ключевая информация не попали в руки сторонних лиц.