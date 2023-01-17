Названы лучшие смартфоны для покупки в 2023 году

Редакция портала Gizchina составила список лучших смартфонов, которые рекомендуются к покупке в начале 2023 года.

Фото: gizchina.com gizchina.com

В категории смартфонов по цене ниже $300 оказались Samsung Galaxy A33, Redmi Note 10 Pro и Note 11, а также Oppo Reno 7. Отмечается, что Redmi Note 10 Pro предлагает AMOLED-экран с частотой 120 Гц и камеру с разрешением 108 Мп, а Galaxy A33 единственный в своей ценовой категории имеет защиту по стандарту IP67.

Среди смартфонов с ценником до $400 выделили Galaxy A53 и Honor 50. Оба устройства при низкой цене предлагают достаточно производительное «железо», премиальный дизайн и флагманские «фишки». Например, Honor имеет качественный экран с закруглениями, а Samsung получил защиту от воды и пыли.

Лучшими смартфонами по цене до $500 по версии Gizchina были определены Google Pixel 6 и Oppo Reno 8. В этом списке Pixel выделяется флагманской камерой и длительной поддержкой производителем.

Закрывают список смартфоны стоимостью до $600 — Samsung Galaxy S21 FE и Xiaomi 11T Pro. Оба получили флагманский чип 2021 года Snapdragon 888, AMOLED-экраны с частотой 120 Гц и качественные камеры. Главной отличительной особенностью Xiaomi является зарядка мощностью 120 Вт, в то время как «фишкой» Samsung стала защита от воды и пыли по стандарту IP68.