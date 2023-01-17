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27 минут назад

Жители Земли смогут увидеть приближающуюся к планете комету

Елена Прошина

Жители Земли смогут «невооруженным глазом» увидеть приближающуюся к планете комету С/2022 Е3, которую открыли в марте прошлого года, 1 февраля. В этот день она пройдет на минимальном расстоянии от Земли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Жители Земли смогут увидеть приближающуюся к планете комету
Фото: NASANASA

Там уточнили, что 1 февраля комета пройдет на расстоянии в 42 миллиона километров от Земли, что в 100 раз дальше Луны.

«Какую яркость будет иметь небесное тело на момент сближения — очень трудно предсказать. Можно предположить, что блеск кометы достигнет плюс пять-четыре звездной величины, а длина газового хвоста более 10 градусов — размером с "ковш" Большой Медведицы», — отметили в Московском планетарии.

Основываясь на этом, жители Земли смогут увидеть комету «даже невооруженным глазом» при отсутствии городской засветки в районе созвездия Северная Корона. Сейчас ее можно разглядеть только через мощные бинокли и небольшие телескопы.

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