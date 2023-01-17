Блогер показал макет складного смартфона Google Pixel

Блогер с YouTube-канала Dave2D в новом видеоролике показал точный макет складного смартфона Google Pixel Fold.

Фото: Dave2D/YouTube Dave2D/YouTube

Предполагается, что показанный в видео макет был создан для производителей чехлов. По замерам блогера, Pixel Fold может стать одним из самых тонких складных смартфонов на рынке — его толщина составит всего 5,7 мм, в то время как толщина Samsung Galaxy Z Fold4 в разложенном виде составляет 6,3 мм.

Также, судя по макету, при складывании между половинками Pixel Fold не будет образовываться зазор. По словам источников Dave2D, это стало возможно потому что Pixel Fold получил схожий со складными Oppo Find N шарнир.

Блогер показал, что в сложенном виде Pixel Fold предложит более широкий экран, чем Galaxy Z Fold4. Однако внутренний дисплей смартфона получит довольно «толстые» рамки по современным меркам, что ранее также подтверждалось многочисленными рендерами. Причем в верхнюю рамку будет установлена фронтальная камера, благодаря чему дисплей устройства будет лишен каких-либо вырезов.

Ожидается, что презентация Google Pixel Fold состоится в первой половине текущего года.