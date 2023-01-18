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44 минуты назад

В Android-приставке для телевизоров нашли предустановленный вирус

Газета.Ruиещё 1

Исследователь информационной безопасности из Канады Дэниел Милишич выяснил, что на маркетплейсах AliExpress и Amazon продается телевизионная Android-приставка Т95 с предустановленной вредоносной программой. Об этом он сообщил в своем профиле на сайте GitHub.

В Android-приставке для ТВ нашли предустановленный вирус
Фото: Газета.ruГазета.ru

Милишич купил устройство на Amazon для личного использования. Перед началом эксплуатации ИБ-специалист установил на приставку блокировщик рекламы Pi-Hole, который показал, что Т95 перманентно делает запросы к ряду вредоносных серверов. Выяснилось, что делать это приставку заставляет встроенное ПО, похожее на вирус CopyCat. Обе программы произвольно запускают на Android-девайсах рекламные баннеры и в фоновом режиме загружают различные программы.

К удивлению Милишича, ни один из опробованных им антивирусов не смог обнаружить и удалить вредоносную программу с приставки. Поэтому специалист сам создал скрипт, который пропускает все запросы вируса через Pi-Hole, что, по сути, нейтрализует вредоносное ПО.

Неизвестно, сколько именно приставок T95 было продано на сегодняшний день. Устройство продается на AliExpress и Amazon, поэтому Милишич предполагает, что жертвы наверняка исчисляются тысячами.

Ранее «Газета.Ru» писала о системном администраторе, который «заразил вирусом» компьютерную систему банка в попытке найти инопланетян.

Наука и техника,Безопасность,Amazon,
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