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45 минут назад

Пользователи iPhone 14 Pro пожаловались на «странные пятна» на рамке

Елена Прошина

Владельцы iPhone 14 Pro пожаловались в интернете на появление потертостей и «странных пятен» на стальной рамке телефона. Соответствующие сообщения появились на форуме Macrumors.

Пользователи iPhone 14 Pro пожаловались на «странные пятна» на рамке
Фото: VeronikaK/MacRumorsVeronikaK/MacRumors

Пользователь с ником ВероникаК рассказал, что с момента выхода смартфона сменил уже три. Каждый раз он пробовал разные цвета. В частности, фиолетовый, золотой и черный. Но у каждого из них появлялись странные пятна на рамке, от которых не удавалось избавиться даже после тщательной чистки при помощи тканевой тряпки. При этом каждый из них был только из коробки и менялся в разных магазинах Apple.

О такой же проблеме сообщили и другие владельцы iPhone, но мнения в борьбе с данным дефектом разделились. Одни посоветовали «перестать обращать чрезмерное внимание на него» или приобретать смартфон в серебристом цвете, на котором такие моменты незаметны, а другие заявили, что неприемлемо, чтобы «премиальный продукт за премиальную цену был неидеален».

Также пользователи предположили, что дефект связан с некачественным нанесением краски на стальную рамку смартфона. Они считают, что Apple мог снизить контроль качества, чтобы угнаться за спросом.

Позже автор ветки сообщил, что снова обменял телефон и на этот раз у него «все в порядке». Кроме того ему подтвердили в магазине Apple, что проблемы с покрытием на некоторых устройствах действительно есть, но встречаются они на смартфонах, произведенных в конце 2022 года.

Наука и техника,Apple,
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