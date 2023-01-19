Новый Mac mini заметно превзошел предшественника по мощности

Результаты тестирования нового Mac mini с чипом M2 Pro в Geekbench показал значительный прирост производительности по сравнению с Mac mini предыдущего поколения и устройствами на чипах M1 Pro и M1 Max. Об этом сообщает портал Macrumors.

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Так, в бенчмарке Geekbench Mac mini с M2 Pro набрал в 1,9 тыс. и 15 тыс. баллов в одноядерном и многоядерном тестах в конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти. Для сравнения: предыдущий Mac mini на M1 показывал результат в 1,6 тыс. и 5,1 тыс. баллов соответственно.

В то же время M1 Pro в прошлом поколении MacBook Pro в Geekbench имеет 1,7 тыс. и 10 тыс. баллов в одноядерном и многоядерном тестах. Прошлогодний флагманский чип M1 Max в свою очередь показывал результат в 1,7 и 12,6 тыс. баллов.