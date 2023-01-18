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59 минут назад

Астрономы открыли «питомник» новорожденных звезд

Мир24иещё 2

Астрономы провели наблюдения комплекса HH 24. В нем находятся звезды в процессе рождения, и ученые могут отслеживать их взаимодействие друг с другом, сообщает arXiv.

Астрономы открыли «питомник» новорожденных звезд
Фото: NASANASA

Астрономы использовали шесть телескопов, включая Hubble и ALMA. Ядро комплекса HH 24 представляет собой плотное облако газа и пыли, в котором заметили не менее семи объектов. Это маленькие, горячие и плотные тела, которые еще не достигли стадии настоящих звезд. Согласно данным ученых, один объект уже близок к этому и «со дня на день станет звездой».

Новая система из семи новорожденных звезд крайне нестабильна. Они будут неизбежно взаимодействовать друг с другом.

Одна из звезд уже оказалась выброшена из системы, и астрономы смогли ее заметить. Этот объект удаляется от ядра системы со скоростью 25 км\сек. Расчеты показали, что он отправился в межзвездное пространство 5800 лет назад.

Ученые полагают, что в ближайшие несколько тысяч лет другие звезды из системы могут повторить его судьбу. Движение газа и пыли, происходящее при формировании звезд, может образовывать невероятно сильные электрические и магнитные поля. Такие поля направляют часть газа вокруг звезды, образуя струи. Аналогичный процесс происходит вокруг сверхмассивных черных дыр, хотя и в гораздо меньшем масштабе.

Наблюдения также показали, что вокруг протозвезд формируются планетные системы. По мнению ученых, планеты останутся «привязаны» к своим звездам даже после бурных столкновений.

Ранее ученые проследили за гибелью звезды. Ее уничтожала сверхмассивная черная дыра.

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