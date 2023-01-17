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11 минут назад

Археологи нашли в Греции затерянный храм Посейдона

Мария Иванова

Газета Metro сообщает, что межнациональная команда археологов из Австрии, Германии и Греции совершила неожиданное открытие: исследователи считают, что они обнаружили останки храма Посейдона близ города Крестена на юго-западе Греции.

Археологи нашли в Греции затерянный храм Посейдона
Фото: Dr Birgitta Eder, Athens BranchDr Birgitta Eder, Athens Branch

В результате раскопок ученые обнаружили останки сооружения, которое в прошлом, возможно, выступало фундаментом храма древнегреческого бога океана Посейдона. Местоположение руин соответствует области, которую две тысячи лет назад описал греческий историк Страбон, посетивший храм. Регион неподалеку от Крестены издавна подвергался воздействию цунами, и археологи надеются выяснить, связано ли это с расположением храма и его религиозной ценностью.

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