Археологи нашли в Греции затерянный храм Посейдона

Газета Metro сообщает , что межнациональная команда археологов из Австрии, Германии и Греции совершила неожиданное открытие: исследователи считают, что они обнаружили останки храма Посейдона близ города Крестена на юго-западе Греции.

В результате раскопок ученые обнаружили останки сооружения, которое в прошлом, возможно, выступало фундаментом храма древнегреческого бога океана Посейдона. Местоположение руин соответствует области, которую две тысячи лет назад описал греческий историк Страбон, посетивший храм. Регион неподалеку от Крестены издавна подвергался воздействию цунами, и археологи надеются выяснить, связано ли это с расположением храма и его религиозной ценностью.